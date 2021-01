Wachsender Wohnungsbau rettet Baubranche die Jahresbilanz

Stark wachsende Geschäfte im Wohnungsbau haben der Südwest-Baubranche im Vorjahr die Bilanz gerettet. Erlössteigerungen in diesem Bereich hätten coronabedingte Rückgänge vor allem im Wirtschaftsbau ausgeglichen, sagte der Präsident des Branchenverbandes Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Markus Böll, am Donnerstag in Stuttgart. „Die Party im Wohnungsbau geht weiter“, stellte er fest. Unter dem Strich erzielte die Branche 2020 ein Umsatzplus von rund 2 Prozent auf etwa 14,2 Milliarden Euro.

Die mittelfristigen Aussichten sind dennoch nicht rosig. Denn der Auftragseingang, ein wichtiger Indikator für die Geschäfte in der Zukunft, brach ein - im Schnitt um gut 10 Prozent. Während die Branche im Wohnungsbau bis November im Jahresvergleich ein Auftragsplus von 11,2 Prozent verbuchte, ging die Nachfrage in anderen Bereichen zurück - im Wirtschaftsbau gar um 20,4 Prozent. Wegen der Corona-Krise hätten Industrie, gewerbliche Investoren und Dienstleister ihre Investitionen „massiv zurückgefahren“, beklagte der Verband. Auch für 2021 sei hier keine Besserung zu erwarten.

Im schlechtesten Fall rechnet die Südwest-Baubranche für das laufende Jahr mit einem Gesamt-Umsatzminus von rund 2 Prozent. Denn auch die Auftragssumme der öffentlichen Ausschreibungen ging bis November im Jahresvergleich um 6,7 Prozent zurück, im Straßenbau gar um mehr als 10 Prozent. Böll sagte, das habe auch mit einem Ausschreibungsstau in den Verwaltungen von Land und Kommunen zu tun. Viele der dortigen Sachbearbeiter seien offensichtlich unvorbereitet ins Homeoffice geschickt worden und könnten Ausschreibungen nicht mehr schnell und effizient bearbeiten - etwa wegen technischer Probleme. Die Zahl der öffentlichen Ausschreibungen sei auch aus diesen Gründen je nach Bereich und Region teils um bis zu 50 Prozent eingebrochen.

Im Vorjahr registrierte die Branche im öffentlichen Sektor im Jahresvergleich noch ein leichtes Umsatzplus. Im Wirtschaftsbau gab es einen moderaten Rückgang, im Wohnungsbau - von der Umsatzsumme her nicht ganz so bedeutend - bis November ein Plus von 12,2 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-205588/2

