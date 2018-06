Wachleute der Kernkraftwerke legen im Tarifstreit Arbeit nieder

Zwei Tage nach dem eintägigen Ausstand der Sicherheitsleute am Stuttgarter Flughafen hat auch das Wachpersonal dreier Kernkraftwerke im Südwesten die Arbeit niedergelegt. Am Mittwochmorgen gingen die Sicherheitsbeschäftigten in Philippsburg, Neckarwestheim und Obrigheim nach Hause, etwa 130 Arbeitnehmer seien es gewesen, sagte eine Sprecherin von Verdi. Mit dem Warnstreik, der bis Mitternacht dauern sollte, will die Gewerkschaft in den festgefahrenen Tarifgesprächen den Druck auf die Arbeitgeber steigern. Die Kernkraftwerke sollten von einer Notbesetzung bewacht werden. Ein EnBW-Sprecher betonte, die Sicherung der Anlagen sei in jedem Fall gewährleistet.

Hintergrund sind bundesweite Tarifverhandlungen in der Sicherheitsbranche. Etwa 19 000 Beschäftigte gibt es allein in Baden-Württemberg, gut 400 davon in den Atomkraftwerken. Verdi will eine bessere Bezahlung durchsetzen. Ziel der Gewerkschaft ist es beispielsweise, den Stundenlohn der untersten Lohngruppe von 9,20 Euro auf 10 Euro anzuheben.

Für die Wachleute der oberen Gehaltsstufe fordert die Gewerkschaft eine Lohnerhöhung um 2,50 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeber hatten die Warnstreiks zuletzt als unverhältnismäßig bezeichnet. Am kommenden Freitag (13.2.) ist in Baden-Württemberg ein nächster Verhandlungstermin anberaumt.

Am vergangenen Montag hatte ein Warnstreik des Sicherheitspersonals am Stuttgarter Flughafen zu Flugausfällen und stundenlangen Wartezeiten geführt. Von insgesamt 241 Flügen wurden 32 Flüge von und nach Stuttgart gestrichen. Auch an den Airports in Hamburg und Hannover hatte es Aktionen gegeben.