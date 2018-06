Wüstenrot & Württembergische bereitet Führungswechsel vor

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische bereitet einen Wechsel in seiner Chefetage vor. Jürgen Albert Junker, bislang im Vorstand der VHV Allgemeine Versicherung AG und VHV Lebensversicherung AG, werde im April 2016 in den Vorstand berufen, teilte der Konzern am Donnerstag in Stuttgart mit. 2017 soll Junker den Platz des 64 Jahre alten Vorstandschefs Alexander Erdland einnehmen, der dann sein Amt niederlegen wird.

Der 46 Jahre alte Junker kam 2002 zur VHV-Gruppe nach Hannover und ist seit 2007 Vorstandsmitglied. Er habe sich vor allem auf die Steuerung unterschiedlicher Vertriebswege sowie auf die Digitalisierung im Vertrieb konzentriert. Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat in diesem Jahr das Joint Venture W&W Digital GmbH gegründet, um neue Geschäftsmodelle in dem Bereich aufzubauen. Zu W&W gehören neben der Bausparkasse Wüstenrot auch die Württembergische Lebensversicherung.

