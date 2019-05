Wüstenrot Bank gehört nun der Oldenburgischen Landesbank

Der Verkauf der Wüstenrot Bank AG mit ihren rund 100 Mitarbeitern an die Oldenburgische Landesbank (OLB) ist unter Dach und Fach. Dies teilte der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) am Freitag in Ludwigsburg mit. Schon im Sommer 2018 hatte das börsennotierte Unternehmen angekündigt, die Bank veräußern zu wollen, um sich auf die Geschäftsbereiche Wohnen, Versichern und digitale Aktivitäten zu konzentrieren. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt.

