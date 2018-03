Vor einem Dönerladen in Rheinfelden (Kreis Lörrach) ist es am Samstag zu einer filmreifen Prügelei zwischen zwei Frauen gekommen. Die 32 Jahre und 20 Jahre alten Kontrahentinnen gerieten wegen eines Beziehungsstreites zunächst im Laden in Rage. Dann kloppten sie sich draußen auf dem Fußweg, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hier mischten sich dann zwei weitere Menschen ein, die wiederum miteinander stritten. Zeugen brachten die am Boden ringenden Frauen auseinander. Beide Frauen erlitten durch Schläge und Kratzer erhebliche Verletzungen im Gesicht und am Hals. Die Beteiligten erstatteten allesamt wegen diverser Straftaten Anzeige bei der Polizei.

