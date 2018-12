Württemberger Weinkönigin genießt Glühwein nur mit Vorsicht

Die neue Württemberger Weinkönigin Julia Böcklen kann Glühwein auf Weihnachtsmärkten nicht allzu viel abgewinnen. „Oft ist er zu süß oder hat zu viel Alkohol“, sagte die 24-Jährige der „Bild“-Zeitung (Mittwoch). „Man erkennt erst am Geruch, ob es ein ordentlicher Glühwein ist. Aber dazu muss man einen kaufen oder an der Tasse eines Freundes schnuppern.“ Die Weinkönigin meidet Weihnachtsmärkte demnach ohnehin lieber. „Da ist es so eng. Ich mag das Geschiebe nicht.“ Böcklen aus Eppingen-Kleingartach (Landkreis Heilbronn) war Anfang Dezember zu Württembergs Weinkönigin 2019 gekürt worden. Sie will im März an der Uni Hohenheim ihren Masterabschluss machen und arbeitet nebenbei in einem Weinhaus.