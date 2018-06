Würth trotz Konjunkturflaute in Südeuropa optimistisch

Schwäbisch Hall/Künzelsau (dpa) - Der Handelskonzern Würth rechnet trotz der anhaltenden Konjunkturprobleme in Südeuropa dieses Jahr mit einem leichten Umsatzplus. „Wir erwarten ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich und eine angemessene Ergebnisentwicklung“, sagte Vorstandssprecher Robert Friedmann am Dienstag in Schwäbisch Hall. Er kündigte „kreative Sparsamkeit“ an. Kosten würden vor allem in Spanien und Italien gespart, wo Würth bereits 2012 jeweils 500 Stellen gestrichen hatte. Im vergangenen Jahr hatte Würth seinen Umsatz um knapp drei Prozent auf 9,98 Milliarden Euro gesteigert. Das Betriebsergebnis war mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 415 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Pressemitteilung