Dem Stegreiforchester ist ein renommierter Preis zugesprochen worden. Es erhielt den mit 15 000 Euro dotierten Würth-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland (JMD), wie die Veranstalter am Sonntag in Künzelsau mitteilten. In der Begründung der Jury heißt es, dass sei die im Augenblick bemerkenswerteste innovative Initiative auf deutschen Konzertpodien: ein Gemeinschaftswerk junger, selbstbestimmter, engagierter kreativer Musiker. Das Orchester besteht den Angaben zufolge aus einem Pool von 30 genreübergreifenden Musikern, die das Erbe klassischer Komposition ebenso schätzen wie die freie Improvisation.

Der von der Stiftung des Unternehmers Reinhold Würth geförderte Preis wird seit 1991 vergeben. Die JMD ist die deutsche Sektion der Jeunesses Musicales International (JMI), die während des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, um Begegnungen junger Musiker zu fördern. Den Preis erhielten Persönlichkeiten wie der Dirigent Gustavo Dudamel oder der Percussionist Martin Grubinger, Ensembles wie das Bundesjugendorchester oder Projekte wie das Education-Programm der Berliner Philharmoniker.

Würth-Stiftung zu Preis