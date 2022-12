Vorsicht in der Region: Am Mittwoch herrscht Glatteis-Gefahr

Auf den Straßen im Süden kann es am Mittwoch und Donnerstag zu gefährlichen Rutschpartien kommen. Der Grund: Kalte Temperaturen, Frost und Feuchtigkeit treffen aufeinander. In der Nacht auf Mittwoch und am Mittwoch wird das Wetter in Oberschwaben unbeständig und winterlich, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Webseite mit.

Die Vorhersage: Mittwochnacht kommt es zu Eisregen

Die Nacht auf Mittwoch beginnt zunächst unauffällig mit Schnee, wie auch die Wetterwarte Süd auf ihrer Webseite ankündigt. Der Schnee geht dann laut DWD zu großen Teilen in Eisregen, also gefrierenden Regen, über. Dadurch könnte es an manchen Stellen glatt werden, weshalb bis Donnerstagmorgen an einigen Orten Unwettergefahr besteht.

Doch bisher sei noch unklar, „wie weit sich die mildere Luft und damit das Tauwetter nach Norden durchsetzen kann“, schreibt die Wetterwarte Süd auf ihrer Seite. Daher sei auch noch nicht absehbar, ob Teile der Schwäbischen Alb, insbesondere die Ostalb, in der kälteren Schneeluft bleiben. Mittwochmorgen erwartet die Wetterwarte Temperaturen zwischen -4 und 1 Grad, nachmittags dann zwischen -1 und 6 Grad.

Die Prognose fürs Wochenende sieht jedoch schon wieder anders aus: Die arktische Kaltluft kehre wieder zurück in den Süden, wodurch Dauerfrost droht. Insgesamt wird das Wochenende laut Wetterwarte wieder zunehmend freundlicher.