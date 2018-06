Sindelfingen (dpa/lsw) - Mit einer öffentlichen Zaubershow beginnt heute (20.00 Uhr) in Sindelfingen das dreitägige „Festival der Illusionen“. In der Stadthalle sollen unter anderem Alana, die mit immer mehr Händen zu zaubern scheint, und der Manipulationskünstler Jojo auftreten. Das Illusionskunst-Duo Marc & Alex will als Höhepunkt seines Auftritts auf der Bühne ein Motorrad verschwinden lassen. Festivalleiter Andy Häußler rechnet mit 1000 Besuchern.

Am Samstag folgt dann ein Kongresstag, zu dem 600 Zauberkünstler aus der ganzen Welt erwartet werden. Hinter verschlossenen Türen sind etwa Seminare geplant, aber auch ein „Magischer Flohmarkt“. Das Festival läutet das Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen des Vereins „Magischer Zirkel“ ein, der 1912 in Hamburg gegründet wurde.

