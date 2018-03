Beim Zusammenprall zweier Autos auf der Landstraße 75 sind zwei Menschen in Iffezheim (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Dabei handelt es sich um einen 52 Jahre alten Autofahrer und eine 39-jährige Fahrerin. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, bog ein 79 Jahre alter Autofahrer am Samstag auf der L75 nach links ab und nahm einem anderen Auto die Vorfahrt. Dessen 52 Jahre alter Fahrer bremste stark ab und wich gleichzeitig nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er frontal mit einem anderen Auto zusammen, das ihm entgegenkam. Der Unfallverursacher erlitt keine Blessuren. Sein Auto blieb unbeschädigt. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von ungefähr 20 000 Euro.