Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Kollision auf B27

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 27 bei Kirchheim am Neckar sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 24 Jahre alter Autofahrer hatte am Freitagabend beim Einbiegen auf die Bundesstraße die Vorfahrt eines herannahenden Wagens missachtet, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenprall wurde der 35-jährige Fahrer des zweiten Wagens leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde im Auto eingeklemmt und schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

Polizei-PM