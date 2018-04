Ein Autofahrer hat einem Mann auf einem Rennrad in Nufringen (Kreis Böblingen) die Vorfahrt genommen und so einen schweren Unfall verursacht. Der 48 Jahre alte Radfahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 18-jährige Autofahrer hatte am Mittwochabend eine Kreuzung geradeaus überqueren wollen und erfasste den Radfahrer, der Vorfahrt hatte, mit seinem Wagen. Der Radfahrer, der einen Helm getragen hatte, wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.