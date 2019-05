Bei einem Unfall in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin habe am Dienstagabend einer 25-Jährigen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Der darauffolgende Zusammenprall war demnach so heftig, dass das Auto der 23-Jährigen umkippte, auf dem Dach landete und gegen einen Gartenzaun rutschte. Rettungskräfte brachten beide Fahrerinnen und die 15 Jahre alte Beifahrerin der 25-Jährigen in ein Krankenhaus.

Polizeimeldung