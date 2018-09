Im Streit um die Klagen von VW-Anlegern im Diesel-Abgasskandal wird das Landgericht Stuttgart vorerst keine Zeugen aus der Autobranche vernehmen. Sämtliche Termine, zu denen der Richter vor allem Vertreter des VW-Konzerns geladen hatte, wurden am Mittwoch zunächst abgesagt. Grund sind einige weiterhin ungeklärte Rechtsfragen - insbesondere die, ob die Verfahren überhaupt weiter in Stuttgart verhandelt werden oder dem Musterverfahren gegen Volkswagen und die VW-Dachgesellschaft Porsche SE in Braunschweig zugerechnet werden müssen. Außerdem wollen etliche potenzielle Zeugen, darunter Ex-VW-Chef Martin Winterkorn, die Aussage ohnehin verweigern.