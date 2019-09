Nach der Wahl von Fritz Keller zum Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird der SC Freiburg vorerst keinen Nachfolger für den 62-Jährigen präsentieren. Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 17. Oktober werde es keine Neuwahl eines Präsidenten und damit eines Nachfolgers von Keller geben, teilte der Bundesligist am Freitag mit. „Der SC Freiburg zeichnet sich von jeher dadurch aus, dass er wichtige Entscheidungen mit Ruhe und Sorgfalt trifft. Dies wird auch in diesem Fall in den kommenden Wochen und Monaten geschehen“, heißt es in der Mitteilung. Keller war kurz zuvor zum neuen DFB-Chef gewählt worden.

