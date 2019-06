Vorbereitung zur 2. Bundesliga: Sandhausen startet mit Sieg

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison gewonnen. Gegen den Regionalligisten SV Astoria Walldorf gab es im heimischen BWT-Stadion am Hardtwald am Mittwochabend ein 2:1. Für Sandhausen erzielten Philipp Förster und Kevin Behrens die Tore.

