Vorbereitung für Missbrauchs-Kommission auf Zielgeraden

Die evangelischen Landeskirchen in Baden, Württemberg, der Pfalz und Bayern wollen bald eine Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen einrichten. Der Entwurf einer Vereinbarung der vier Südkirchen liege vor und werde bis zum Sommer mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und anschließend mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung abgestimmt, teilte eine Sprecherin der badischen Landeskirche in Karlsruhe mit. „Die Evangelischen Landeskirchen in Baden und der Pfalz arbeiten eng zusammen und werden sich noch vor der Sommerpause darauf verständigen, auf welche Weise ein Betroffenenforum so durchgeführt werden kann, dass die Betroffenen gut gehört werden können.“

Evangelische Kirche in Baden über Hilfe bei sexualisierter Gewalt

