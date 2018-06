Angeblich soll ein Islamlehrer in Vorarlberg Frauen aus religiösen Gründen den Handschlag verweigert haben. Inzwischen weitet sich die Geschichte zur Affäre aus. Selbst die Landesregierung des kleinen westösterreichischen Bundeslandes ist bereits involviert.

Den entsprechenden Wirbel hat die rechte FPÖ angefacht. Ihr Landesparteichef Dieter Egger hat bereits am Montag eine Anfrage an Landesrätin Bernadette Mennel gestellt. Sie gehört zur konservativen ÖVP. Ihr Posten in der Landesregierung entspricht in etwa einem Kultusminister in deutschen Bundesländern. Egger wollte wissen, seit wann entsprechende Beschwerden bekannt seien. Zudem fragte er nach möglichen Konsequenzen für den Islamlehrer.

Der beschuldigte, türkischstämmige Mann ist an mehreren höheren staatlichen Vorarlberger Schulen tätig. Laut einer Mitteilung der Landesregierung ist der Landesschulrat schon länger „mit Beschwerden von Schuldirektoren und Lehrpersonal konfrontiert“. Kritisiert wird der Islamlehrer demnach insbesondere „wegen einseitigem Unterricht, Nichteinhaltung des Lehrplans und Nichteinhaltung traditioneller Sitten und Gebräuche im Lande. Auch Kollegialität und Zusammenarbeit sei nicht vorhanden“.

Der konkrete Aufreger ist jedoch seine Weigerung, Frauen die Hand zu geben. Es ist eine übliche Vorgehensweise bei strenggläubigen Moslems. Dahinter versteckt sich die religiöse Regel, wie sie sagen, keine fremden Frauen zu berühren. Schon ein Handschlag könne sexuelle Gefühle auslösen und in letzter Konsequenz zu verbotenem außerehelichem Geschlechtsverkehr führen. Die Regel gilt auch andersherum: Frauen sollten keine fremden Männer berühren.

Landesrätin Mennel sieht in der Weigerung aber generell einen Affront gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Über den Landesschulrat hat die als Konfession anerkannte Islamische Glaubensgemeinschaft den Auftrag erhalten, den umstrittenen Lehrer zu überprüfen und ihn gegebenenfalls abzuberufen. Die Glaubensgemeinschaft will in Kürze eine Entscheidung fällen. Zugleich hat aber der politische Druck für eine Absetzung des Islamlehrers zugenommen. Roland Frühstück, Chef der ÖVP-Landtagsfraktion, hält dessen Verhalten für inakzeptabel. Dasselbe meint Vahide Aydm, Integrationssprecherin der Grünen im Landtag. Die FPÖ sieht durch die Handschlagsverweigerung „europäische Werte“ verletzt.

Im Internet tobt bereits eine Auseinandersetzung zwischen Anhängern der rechten Partei und Moslems. Sie beschuldigen sich gegenseitig der Hetze. FPÖ-Gesinnte verlangen die Ausweisung des Islamlehrers. Dieser verhält sich der Öffentlichkeit gegenüber ruhig. Zumindest ist er für Journalisten momentan nicht erreichbar.