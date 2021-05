Vor VfB-Spiel: Saison-Aus für Augsburg-Verteidiger Uduokhai

Der FC Augsburg muss beim VfB Stuttgart und in den weiteren letzten Spielen des Abstiegskampfs der Fußball-Bundesliga auf Innenverteidiger Felix Uduokhai verzichten. Der 23 Jahre alte Stammspieler wird nach einem Trainingsmalheur am Sprunggelenk operiert und beendet seine Saison vorzeitig. Während die Schwaben von Neu-Trainer Markus Weinzierl einen ihrer wichtigsten Akteure ersetzen müssen, ist die OP auch für Uduokhai ein folgenschwerer Rückschlag: Als Spieler des erweiterten DFB-Kaders hatte er Außenseiterchancen auf eine Teilnahme an der EM.

Uduokhai war in der vorigen Woche im Training umgeknickt, eine zunächst begonnene konservative Behandlung war erfolglos. In den nächsten Tagen soll der Abwehrspieler operiert werden. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über den Ausfall des FCA-Profis berichtet.

„Für eine Verletzung gibt es nie einen richtigen Zeitpunkt“, sagte der Fußballer, der 29 von 31 Liga-Partien der Saison absolvierte. „Es ist aber besonders bitter, dass ich der Mannschaft in den restlichen wichtigen Spielen in dieser Saison nicht mehr helfen kann.“

Nach zuletzt vier Partien ohne Sieg haben die Augsburger auf Rang 13 nur vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Nach dem Trainerwechsel gastieren die Schwaben am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Weinzierls ehemaligem Verein VfB Stuttgart.

