Vor Radfahrer erschrocken: Fußgänger tödlich verletzt

Weil er vor einem Radfahrer erschrak, ist ein alter Mann in Titisee-Neustadt gestürzt und wenig später an seinen Verletzungen gestorben. Der 83-Jährige erlitt bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde und starb am Tag nach dem Unfall im Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein unbekannter Radler war am Samstagabend im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sehr nah an einer Fußgängergruppe vorbeigefahren, woraufhin der Mann laut Polizei hinfiel. Der Fahrradfahrer sei nach dem Unfall weiter gefahren. Das Radfahren war außerdem an der Unfallstelle verboten.

