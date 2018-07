Karlsruhe (dpa/lsw) - Knapp zwei Wochen vor dem Papstbesuch in Deutschland trifft sich das Forum Deutscher Katholiken in Karlsruhe. Die Veranstaltung wird heute um 13.30 Uhr vom Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch mit einem Pontifikalamt in der Stadtpfarrkirche eröffnet. Die Zusammenkunft der konservativen Gruppierung steht unter dem Titel „Die Kirche und ihre Sorge für die Menschen“. Bis zum Sonntag stehen mehrere Vorträge und Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Zudem ist am Samstag eine Kundgebung der Initiative „Deutschland pro Papa“ geplant, die für den Besuch des Papstes wirbt.