Vor der Europawahl: Südwest-CDU will Landesliste beschließen

Rund ein Jahr vor der Europawahl will die Südwest-CDU heute in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ihre Landesliste für die Wahl beschließen. Die ersten vier Plätze haben die Bezirksverbände an Männer vergeben, erst auf Platz fünf folgt eine Frau. Bei der vergangenen Europawahl zogen fünf CDUler aus dem Südwesten ins Brüsseler Parlament - sollte das Wahlergebnis diesmal schlechter ausfallen, könnte das der aufgestellten Inge Gräßle den Wiedereinzug kosten. Kritik an mangelnder Frauenförderung hatte der CDU-Bundesvize Thomas Strobl aber zurückgewiesen.

Als Gast erwartet die Partei in Wiesloch Joseph Daul, den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei. Außerdem soll ein Thesenpapier zur Europapolitik diskutiert werden.

Landesvertreterversammlung CDU