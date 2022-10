Vor Bayern-Spiel: Kyerehs Rückkehr in Kader ist „gefährdet“

Daniel-Kofi Kyereh vom SC Freiburg droht auch im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München auszufallen. Das bestätigte sein Trainer Christian Streich am Donnerstag nach dem 4:0 (1:0)-Erfolg beim FC Nantes in der Europa League, bei dem Kyereh bereits nicht zum Aufgebot gehörte. „Es ist nicht sicher, dass er ausfällt“, sagte Streich. Aber eine Rückkehr in den Kader sei „gefährdet“.

Schon das Abschlusstraining in Freiburg verpasste der 26 Jahre alte Neuzugang, der in seinen zurückliegenden drei Einsätzen jeweils getroffen hatte. Nach Frankreich war er trotz muskulärer Probleme mitgeflogen. Da die Freiburger direkt nach München reisen, wird über Kyerehs Einsatz erst kurzfristig eine Entscheidung fallen.

