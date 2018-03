Bei einem Unfall auf schneeglatter Straße ist ein 22-jähriger Autofahrer nahe Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor er am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in einen Wald. Die Bäume verhinderten, dass das Auto einen steilen Abhang herunter rutschte. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung in die Klinik gebracht.