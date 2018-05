„Ich habe die feste Absicht, einen Unverpackt-Laden in Wangen zu gründen.“ Mit diesen Zeilen hat sich ein Wangener an die Redaktion gewandt, nachdem er in der SZ gelesen hatte, dass sich zahlreiche Wangener einen solchen Laden für ihre Stadt wünschen. Das Thema war aufgekommen, weil ein Nutzer in der Facebookgruppe „Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn...“ eine entsprechende Frage gestellt hatte. Mehr als 200 Nutzer reagierten innerhalb weniger Tage auf diesen Beitrag, die allermeisten mit Zustimmung.