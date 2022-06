Ein 80-Jähriger ist in Stuttgart von der Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Offenbar hatte der Senior das Blinklicht übersehen sowie den Warnton der Bahn nicht gehört, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Er kam am Mittwochnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Genaueres konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

