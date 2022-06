Mehr Wohnraum schaffen: Südwesten will von Kopenhagen lernen

Skifahren auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage, Wohnen für Studierende in schwimmenden Schiffscontainern: In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen haben sich Landtagsabgeordnete vergangene Woche in Kopenhagen viel Spektakuläres gesehen. Was Baden-Württemberg davon lernen kann, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und Städte lebenswerter zu machen – und was nicht.

Die Reise der beteiligten Grünen-Politiker währte sogar fünf Tage. Dass sie aufgrund internen Drucks nicht geflogen, sondern mit der Bahn reisten, hat längst nicht jedem gepasst. Immerhin kamen sie nach zwölf Stunden mit Verspätung in der 640000-Einwohner-Stadt an – im Gegensatz zu einem CDU-Abgeordneten, der es zwar zum Stuttgarter Flughafen, nicht aber in den Flieger geschafft hatte.

Nachhaltige Planung durch regenerative Energie

In den Rankings der lebenswertesten Städte rangiert Kopenhagen weit oben. Die Lage am Wasser mag dazu beitragen, sicher aber auch Stadtplanung. Sichtbar wird das etwa am Mammutprojekt Nordhavn. Seit rund zehn Jahren wandelt sich ein Hafengebiet zu einem neuen, äußert nachhaltig geplanten Stadtviertel – Strom durch Offshore-Windparks und Solaranlagen, Fernwärme, Nahversorgung und Mobilität werden bei allen Planungen mitgedacht.

Auf dem Dach des zentralen Parkhauses gibt es Spiel- und Sportgeräte, in zwei umgebauten Silotürmen hat die Deutsche Botschaft ihre Büros. Im Endausbau sollen hier 40000 Menschen leben und weitere 40000 Menschen arbeiten. Wer hier wohnen möchte, muss aber in der Regel tief in die Tasche greifen. Eine 120-Quadratmeter-Wohnung kann umgerechnet 5000 Euro kosten – pro Monat, wie eine Botschaftsmitarbeiterin erklärt. Das ist zwar selbst für Kopenhagen teuer, aber weniger gut betuchte Dänen müssten sich ohnehin eine Bleibe außerhalb des Zentrums suchen, erklärt sie.

Liste für gemeinnützige Wohnungsvergabe

Oder Glück haben. Denn in Dänemark gibt es ein, frei übersetzt, allgemeines Wohnen. Das bedeutet: Unabhängig von Gehalt und Familiengröße kann sich jeder auf eine Liste setzen lassen, erklärt Uffe Andreasen von der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Domea. Jede vierte Wohnung in Dänemark ist hierfür reserviert. Wer oben auf der Liste steht, bekommt die nächste, die frei wird – und muss dafür natürlich Miete zahlen. Jede vierte Wohnung davon wiederum wird der jeweiligen Kommune gemeldet, die diese als Sozialwohnung belegen kann. Das soll Stigmatisierung verhindern, sagt Andreasen. „Man kann nicht sehen, welche Wohnung von welcher Gruppe bewohnt wird.“

Für soziale Durchmischung der Viertel sorgt ein Gesetz von 2018, das bis heute EU-weit heiß diskutiert wird: das Ghetto-Gesetz, das inzwischen in Parallelgesellschaften-Gesetz umbenannt ist. Fünf Kriterien identifizieren ein Viertel als Problemviertel. Besonders umstritten dabei ist das Kriterium, dass nur 30Prozent „nicht-westlicher“ Menschen dort leben dürfen. Ein Modell für Baden-Württemberg? Wohl eher nicht, so die breite Meinung der Besuchergruppe. Spannender ist da schon eher die Tatsache, dass alle Hafenflächen öffentlich zugänglich sein müssen. Wer schonmal mit dem Rad den Bodensee umrunden wollte, weiß, wie Eigentumsrechte den Zugang zum Wasser verhindern können.

Inspiration ziehen viele aus dem Besuch der Gehl Architects. Namensgeber Jan Gehl hat Stadtplanung seit den 1970er-Jahren neu gedacht – maßgeblich beeinflusst von seiner Frau Ingrid, einer Psychologin. Das Prinzip: Stadtplanung muss vom Menschen her gedacht werden. Deshalb steht bei den Architekten von Gehl an erster Stelle das Messen – wie aktuell in München, wo sie aktiv sind. Wo halten sich welche Menschen wie lange auf – und was tun sie dabei? Das bildet die Grundlage für weitere Planungen.

Radeln ist einfacher als Autofahren

Dass Kopenhagen die Fahrradhauptstadt der Welt ist, in der die Hälfte der Menschen mit dem Rad zu Arbeit und Schule pendeln, hat Jan Gehl mit herbeigeführt. Denn Radfahren ist hier schneller und einfacher als Autofahren, heißt die Erklärung, die auf einer oft zitierten Umfrage basiert. Die Ampelschaltung etwa ist auf Radgeschwindigkeit ausgerichtet, Radler haben von den Autos getrennte Wege, überall gibt es Radparkhäuser und Möglichkeiten zum Anschließen.

„Gehl war für uns ein mentaler Höhepunkt“, bilanziert die Ausschussvorsitzende Christiane Staab (CDU) am Ende der Reise. „Wenn man bei uns durch die Städte läuft, denkt man fast immer mal: Oh Gott, was haben die da hingebaut.“ Die Menschen bei der Stadtplanung viel mehr einzubinden, sie zu fragen, das könne man von den Dänen lernen, sagt sie. Ihre Parteifreundin Nicole Razavi, die als Landesbauministerin den Ausschuss begleitet hat, sieht das ähnlich. Baden-Württemberg mit seinen Vorgaben zur Städtebauförderung, zur Entwicklung von Wohnvierteln, sei aber bereits auf einem guten Weg, wie sie sagt. Den Austausch mit Gehl will sie dennoch intensivieren. „Vielleicht hat die eine oder andere Kommune bei uns Lust, da was zu machen“, sagt Razavi. „Auch wir haben städtebauliche Fehler gemacht.“ Eine Schlussfolgerung: Innenstädte dürfen nicht immer nur vom Einzelhandel aus gedacht werden, sondern stärker von den Bedürfnissen der Menschen her.

Wenig Erkenntnisse zum sozialen Wohnen

Die Arbeitskreisvorsitzende der Fraktionen ziehen eine gemischte Bilanz dazu, was sie an Inspiration mitnehmen können. „Schade ist, dass die Impulse zum sozialen Wohnraum bescheiden bis nicht vorhanden waren“, sagt etwa Jonas Hoffmann (SPD). „Wenn die Reise aber dazu beitragen würde, Areale intelligenter zu planen, wäre es schon ein Fortschritt.“ Auch Hans-Jürgen Goßner (AfD) betont: „Wir wissen nicht wirklich viel mehr über bezahlbaren Wohnraum.“ Ein Aspekt, der auch Erik Schweickert (FDP) gefehlt hat. Innenminister Christian Rabjerg Madsen habe ihm gesagt, dass in Dänemark 50 000 Wohnungen fehlten. „Hochgerechnet auf Baden-Württemberg ist das ordentlich“, sagt Schweickert. Wie die Ministerin sieht auch Cindy Holmberg (Grüne) Baden-Württemberg „vielfach auf einem ähnlichen Weg, aber vieles ist nicht vergleichbar“, sagt sie.

In Baden-Württemberg leben doppelt so viele Menschen wie in Dänemark – auf deutlich weniger Fläche. Der Südwesten lebt stark von der Industrie, von seiner Wirtschaftsstärke auch im ländlichen Raum, der Staat im Norden baut vorwiegend auf Dienstleistungen und die Menschen konzentrieren sich vor allem auf den Großraum Kopenhagen und die Stadt Aarhus. Dänemark mit seinen ambitionierten Klimazielen hat den großen Vorteil, seine Windparks aufs Meer verlagern zu können. All das und mehr lässt die Frage offen, wie vergleichbar Dänemark und Baden-Württemberg tatsächlich sind.