Vom Waldhof zu 1860 München: Löwen verpflichten Boyamba

Joseph Boyamba hat einen neuen Verein gefunden, nachdem bekannt geworden war, dass der Angreifer seinen auslaufenden Vertrag beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim nicht verlängert. „Vorbehaltlich des ausstehenden obligatorischen Medizinchecks“ schließt er sich ablösefrei dem TSV 1860 München an, wie die „Löwen“ am Samstag mitteilten. Der 25-Jährige ist der insgesamt neunte Neuzugang beim Tabellenvierten der Vorsaison.

In Mannheim kam Boyamba in den vergangenen beiden Spielzeiten nach TSV-Angaben in 68 Drittliga-Spielen zum Einsatz und erzielte 17 Tore. Laut Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hatte der Angreifer „auch aus der 2. Liga Angebote vorliegen“.

