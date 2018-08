Knapp eine Woche nach dem Sturz eines jungen Mannes von einem Strommast in Freudenstadt hat die Polizei die Identität des Verletzten geklärt. Es sei ein 24-Jähriger aus der Umgebung, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der Mann war am 27. Juli auf einen Strommast geklettert, nach einem Stromschlag hinunterfallen und schwer verletzt worden. Er war auf das Dach eines vorbeifahrenden Autos gefallen. Die Autofahrerin hatte einen Schock erlitten. Der 24-Jährige schwebt nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr, konnte zu seiner lebensgefährlichen Klettertour aber noch nicht befragt werden.

Mitteilung der Polizei vom 28. Juli

Mitteilung der Polizei vom 2. August