Mehr als 4000 Christen werden in drei Jahren in Karlsruhe zur Vollversammlung des Weltkirchenrats zusammenkommen. Das nur alle acht Jahre stattfindende Treffen wird erstmals in Deutschland abgehalten, wie der Zentralausschuss des Rates am Mittwoch in Genf beschloss. Karlsruhe setzte sich gegen eine Bewerbung aus Kapstadt durch.

Das letzte Mal trafen sich die Mitglieder 2013 in Busan in Südkorea. 2021 wird zugleich das 200. Jubiläum der badischen Kirchenunion gefeiert. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir als Deutsche die Gastgeber sein dürfen“, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm.

Der Weltkirchenrat, mit vollem Namen Ökumenischer Rat der Kirchen, vereint fast 350 Kirchen aus mehr als 120 Ländern. Er repräsentiert damit mehr als 500 Millionen Christen. Er feiert in diesem Jahr 70-jähriges Jubiläum. Dazu kommt an diesem Donnerstag Papst Franziskus zu Besuch. Die katholische Kirche gehört dem Rat nicht an.

Mitteilung EKD