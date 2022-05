Vollsperrung der Autobahn 6 bei Sinsheim

Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 6 bei Sinsheim in Richtung Mannheim für mehrere Tage voll gesperrt. Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Sinsheim Süd und Sinsheim beginnt am Freitag, 20. Mai, um 22.00 Uhr und dauert voraussichtlich bis Montag, 23. Mai, 3.00 Uhr, wie die Autobahngesellschaft ViA6West am Freitag mitteilte.

Grund seien Sanierungsarbeiten am Asphalt. Die Rastanlage Kraichgau Nord ist den Angaben zufolge wie gewohnt von der A6 aus erreichbar. Die direkte Auffahrt zur A6 von der Rastanlage kommend sei aber nicht möglich. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den ausgeschilderten Umleitungsstrecken folgen.

