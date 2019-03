Volleyball-Trainer hört nach 17 Jahren bei Rottenburg auf

Beim stark abstiegsgefährdeten Volleyball-Bundesligisten TV Rottenburg geht nach rund 17 Jahren die Ära des Trainers Hans Peter Müller-Angstenberger zu Ende. Der 46-Jährige werde beim letzten Rottenburger Saisonspiel zu Hause gegen den TSV Herrsching am 23. März zum letzten Mal an der Linie stehen, teilte der Tabellenvorletzte am Donnerstag mit. Diese Entscheidung hätten Manager Philipp Vollmer, der Beirat der TVR Volleyball GmbH und Müller-Angstenberger gemeinsam gefällt. Der Coach werde für den Club aber in einer anderen Funktion weiter tätig sein.

Müller-Angstenberger war bisher das Gesicht des Rottenburger Volleyballs und hatte die Schwaben 2006 und 2008 zweimal in die Bundesliga geführt. Auch im Falle des wahrscheinlichen Abstiegs würde der TVR neben der Zweiten auch für die Erste Liga planen, um „einen möglichen freien Platz in der höchsten Spielklasse einzunehmen“, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zur Frage der Nachfolge von Müller-Angstenberger äußerte sich der Verein nicht.

