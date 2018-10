Volleyball-Talent Lichtenauer rückt zu Rottenburg-Profis auf

Volleyball-Bundesligist TV Rottenburg hat seinen Nachwuchsspieler Niklas Lichtenauer vorübergehend zu den Profis befördert. Dort solle er so lange aushelfen, bis der verletzte Zuspieler Jannis Hopt wieder in den Kader zurückkehrt, teilte der Tabellenletzte am Dienstag mit. Lichtenauer werde erstmals im Heimspiel gegen die Alpen Volleys Unterhaching am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Aufgebot von Trainer Hans Peter Müller-Angstenberger gehören und als Backup für Zuspieler Jan Röling bereitstehen. Hopt hatte sich Anfang Oktober beim Kochen in die Hand geschnitten und fehlt seitdem.

Vereinsmitteilung

Kader TV Rottenburg