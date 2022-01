Volleyball: Friedrichshafen längere Zeit ohne Blair Bann

Der VfB Friedrichshafen muss auf unbestimmte Zeit wegen einer Hüftverletzung auf Libero Blair Bann verzichten. Noch in dieser Woche soll er sich einer Operation unterziehen, wie der Volleyball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der kanadische Nationalspieler werde mehrere Monate ausfallen. „Wir haben versucht, die Situation in den Griff zu bekommen“, sagte Bann. „Am Ende hat aber nichts so richtig geholfen, mich auf das Level zurückzubringen, das ich mir gewünscht hatte.“

© dpa-infocom, dpa:220118-99-754486/3

