Die Bundespolizei hat den Bahnhof in Stuttgart- Bad Cannstatt am Samstag zeitweise wegen Überfüllung gesperrt. Aufgrund des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen und dem Heimspiel des VfB Stuttgart wurde es dort richtig eng. Wie die Bundespolizei per Twitter (#Wasenfunk) mitteilte, komme es immer wieder dazu, dass der Haupteingang am Bahnhof Bad Cannstatt für die Sicherheit der Menschen gesperrt werden müsse. „Bitte nehmt Rücksicht aufeinander. Durch Drängeln kommt keiner schneller ans Ziel...“, schrieb die Bundespolizei außerdem. Bis zum 14. Oktober werden mindestens 3,5 Millionen Besucher zum Volksfest erwartet, im vergangenen Jahr waren es 4,1 Millionen.

Bundespolizei twittert während des Volksfestes