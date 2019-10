Volksbegehren: Land geht von Millionenkosten und Hunderten neuen Stellen aus

Um die Ziele des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ zu erreichen, müsste das Land jährlich bis zu 150 Millionen Euro Fördermittel zahlen. Außerdem müssten rund 240 neue Stellen in der Landesverwaltung entstehen.

Das geht aus Kalkulationen von Umwelt- und Agrarministerium hervor, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegen. Würden die Vorschläge umgesetzt, hätte das nach Ansicht der Ministerien aber positive Auswirkungen auf Natur, Artenvielfalt und Trinkwasser. Allerdings sehen die Ministerien erhebliche Probleme für die Landwirte in Baden-Württemberg, insbesondere am Bodensee und am Kaiserstuhl müssten wohl viele Höfe aufgeben.

„Die Zahlen zeigen, dass wir dringend über alternative Vorschläge für mehr Artenschutz nachdenken müssen“, sagt Patrick Rapp, Agrarexperte der CDU-Fraktion. „Wir brauchen eine breite Debatte in der Gesellschaft darüber, was wir wollen und was wir bereit sind zu investieren.“ Im Zweifel müsse es zu einem Volksentscheid zwischen dem Vorschlag von „Rettet die Bienen“ und einer Alternative kommen.

Die CDU hatte der Landesregierung einen Fragenkatalog zum Volksbegehren gestellt. Das läuft derzeit. Sammeln die Unterstützer wie Probiene, Nabu und BUND bis März 2020 etwa 770 000 Unterschriften, muss der Landtag über den Vorschlag abstimmen. Lehnt er ab, kommt es zu einer Volksabstimmung. Hier die Übersicht über die umstrittensten Forderungen des Volksbegehrens – und wie die Landesregierung sie einschätzt:

50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel bis 2025

Auf Felder, im Forst, aber auch in Städten und Wohngebieten soll der Einsatz von Pestiziden verringert werden, fordert „Rettet die Bienen“. Das Umweltministerium hält das grundsätzlich für sinnvoll: „Ein für die Landwirtschaft verträglich umgesetztes Pestizidverbot in Schutzgebieten kann in erheblichem Maße zur Erreichung der Biodiversitätsziele des Landes beitragen.

Zahlreiche Studien belegen, dass der Einsatz von Pestiziden eine von mehreren relevanten Ursachen im Bereich Insektensterben darstellt“, heißt es. Solche Studien hatten zuletzt etwa das Max-Planck-Insitut und die Landeanstalt für Umwelt vorgelegt. Sie zeigen einen Rückgang der Arten im Südwesten, etwa der insektenfressenden Vögel am Bodensee, und nennen als eine der Ursachen Pflanzenschutzmittel.

Allerdings sprechen die Experten von Minister Franz Untersteller (Grüne) von einem für Bauern „verträglichen“ Verbot. Aus Sicht des Agrarministeriums sind die Vorschläge des Volksbegehrens genau das nicht. Es werde „aller Voraussicht nach dazu führen, dass landwirtschaftliche Flächen in größerem Ausmaß in der seitherigen Nutzung aufgegeben werden“. Ohne ausreichenden Pflanzenschutz würden viele Feldfrüchte stark unter Schädlingen, Pilzen und Krankheiten leiden. Damit sinke die Qualität der Produkte, die Ernte fiele geringer aus.

Keine Pflanzenschutzmittel in Schutzgebieten

Schon heute verboten sind Pestizide in Naturschutzgebieten sowie in Teilen der Biosphärengebiete, in Biotopen und Naturdenkmalen. „Rettet die Bienen“ will das Verbot auch auf Landschaftsschutzgebiete ausdehnen. Diese werden aus unterschiedlichen Gründen geschaffen. Es kann zum Beispiel darum gehen, Naherholungsgebiete zu erhalten oder den Charakter der Landschaft.

Deswegen sind die Vorschriften dort bislang weniger streng, nicht immer steht der Schutz bedrohter Pflanzen, Tiere oder des Ökosystems im Vordergrund. Treten die Vorschläge von „Rettet die Bienen“ inkraft, dürften laut Landesregierung etwa 30 Prozent der von Bauern bewirtschafteten Flächen nicht mehr mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Denn sie liegen in Schutzgebieten. „Bei einem Totalverbot der Anwendung von Pestiziden in den genannten Schutzgebieten ist mit großen Problemen sowohl für die konventionelle als auch die ökologische Landbewirtschaftung zu rechnen.

Besonders berührt wären Sonderkulturen z. B. am Bodensee und am Kaiserstuhl“, heißt es. Es könne zu zahlreichen Betriebsaufgaben kommen. Hopfen, Wein und Obst könnten ohne Pestizide nicht angebaut werden. Aber auch Landwirte, die Qualitätsweizen oder Raps anbauen, bekämen erhebliche Schwierigkeiten. Die Regel würde Ökobauern ebenfalls treffen. Denn auch sie dürfen Pflanzenschutz betreiben, etwa mit Kupfer oder Schwefel.

Ausnahmeregeln erlassen

Die Unterstützer von „Rettet die Bienen“ wollen es Landwirten ausnahmsweise erlauben, in Landschaftsschutzgebieten Pestizide zu spritzen. Dazu sollen die Behörden Ausnahmegenehmigungen erlassen. Dafür wären Beamte des Umweltministeriums in den Regierungspräsidien und Landkreisen zuständig. Dort würden für Vorbereitungen einmalig ein zweistelliger Millionenbetrag für externe Firmen oder 200 000 Arbeitsstunden von Beamten anfallen.

„Darüber hinaus wäre aus Sicht des Umweltministeriums mit schätzungsweise 50 000 Anträgen pro Jahr für die Einzelgenehmigung zu rechnen“, heißt es. Das entspreche 100 neuen Stellen, Kostenpunkt 5,3 Millionen Euro pro Jahr. Das Problem aus Sicht der Ministerien: Wann man welche Mittel einsetzt, entscheiden Landwirte in der Regel kurzfristig abhängig von Wetter, Lage ihrer Felder und zahlreichen anderen Faktoren. Ob der Einsatz eines Mittels notwendig sei, müsse einzeln geprüft werden. Das führe zu „großem Verwaltungsaufwand und Zeitverzug“.

50 Prozent Ökolandbau bis 2035

Kommt das so, hätte das nach Ansicht der Ministerien einige positive Auswirkungen. Studien zeigten, dass Ökolandbau einen Beitrag zu Erhaltung von Insekten, Pflanzen und Tiere leiste. Das Land unterstütze den Umstieg zum Bioanbau daher bereits. Diese Förderung soll die Regierung erheblich ausweiten, fordert „Rettet die Bienen“. Die Ministerien weisen auf folgenden Umstand hin: Ökolandwirte erwirtschaften weniger Erträge als in der konventionellen Landwirtschaft, die Produktion ist pro Stück oder Kilo also teurer.

Deshalb müssten Ökoprodukte mehr Geld einbringen als konventionelle – sonst bleiben die Biobauern auf dem Mehraufwand sitzen. Da sehen die Ministerien Probleme: „Eine sprunghaft-dynamische und schnelle Ausdehnung des Ökolandbaus innerhalb weniger Jahre“ werde zu niedrigeren Preisen führen.

Nur mit sehr viel mehr Fördergeld lasse sich das unter Umständen vermeiden – das Agrarministerium geht von 150 Millionen Euro pro Jahr aus. Sonst könne es vor allem dazu kommen, dass in einzelnen Regionen nicht nur Bauern, sondern auch Händler und Betriebe, die landwirtschaftliche Produkte verarbeiten, aufgeben müssten. Das werde es Bürgern schwerer machen, regional erzeugte Produkte zu kaufen.

