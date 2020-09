Volksabstimmung zur Zuwanderung: Was für die Schweiz auf dem Spiel steht

Vorarlberg zählt laut Robert-Koch-Institut (RKI) seit Mittwochabend offiziell als Corona-Risikogebiet. Eine Entwicklung, die für einige Stellen überraschend kam und die für umfangreichen Klärungsbedarf gesorgt hat. So haben die Swiss-International-School in Friedrichshafen sowie die Parkschule in Kressbronn am Donnerstag Schüler und Lehrer nach Hause geschickt.

Am Bildungszentrum Parkschule in Kressbronn haben sich am Donnerstag die Ereignisse überschlagen.