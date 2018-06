Gommern/Heidenheim (dpa/lsw) - Das Technologieunternehmen Voith aus Heidenheim schließt seinen Standort in Gommern in Sachsen-Anhalt. Grund ist ein zu geringer Auftragseingang, wie Voith am Freitag mitteilte. Betroffen seien 120 Mitarbeiter. In Gommern werden unter anderem Kupplungen hergestellt. Die Produktion solle an größere Voith-Standorte verlagert werden. Der Plan, der bis Ende September umgesetzt sein soll, sei mit dem Betriebsrat abgesprochen worden.