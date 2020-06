Eine Vogelspinne in ihrem Terrarium hat ein Anwohner in Denzlingen (Kreis Emmendingen) auf einer Hecke auf seinem Grundstück entdeckt. Der Mann habe den Glaskorpus bei der Kirschernte aus erhöhter Position gesehen, erläuterte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Jemand hatte das Tier wohl dort ausgesetzt. Es handelte sich um eine Kraushaar-Vogelspinne. Wem sie gehört, ist noch unklar. Eine Zoohandlung nahm das haarige Findelkind nach dem Fund am Mittwoch in Obhut.

Mitteilung der Polizei