Das Vitra Design Museum stellt den Kunststil des Bauhauses in den Mittelpunkt seiner neuen Ausstellung. Die Schau präsentiere erstmals eine umgangreiche Übersicht des Designs am Bauhaus, teilte das Museum im südbadischen Weil am Rhein im Kreis Lörrach am Freitag mit. Sie umfasse eine Vielzahl seltener und teilweise noch nie gezeigter Exponate aus Design, Architektur, Kunst, Film und Fotografie. Die Ausstellung mit dem Titel „Das Bauhaus #allesistdesign“ öffnet erstmals an diesem Samstag (26.9.). Sie ist bis zum 28. Februar nächsten Jahres zu sehen.

„Die Ausstellung offenbart die überraschende Aktualität dieser legendären Kulturinstitution“, sagte Museumsdirektor Mateo Kries. Dies gelinge dadurch, dass den Exponaten des Bauhauses aktuelles Design und zahlreiche Werke heutiger Künstler gegenüber gestellt werden. Darunter seien zum Beispiel digital produzierte Möbel sowie moderne Designexperimente. Sie machten deutlich, welchen Einfluss das Bauhaus auf das heutige Design habe.

Beim Bauhaus handelt sich um eine weltbekannte Kunst-, Architektur- und Designschule, die 1919 in Weimar von Walter Gropius (1883-1969) gegründet wurde und später in Dessau angesiedelt wurde. In Dessau- Roßlau wird derzeit ein eigenständiges Bauhaus-Museum geplant. Mit dem Bau des 25 Millionen Euro teuren Gebäudes soll nach Angaben der Organisatoren Ende 2016/Anfang 2017 begonnen werden.

