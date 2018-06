„Virus“ in Flaschen: GPS-Schnitzeljagd löst Polizeieinsatz aus

Im Unterholz versteckte Fläschchen mit der Aufschrift „Virus“ haben in der Nähe von Kehl (Ortenaukreis) einen Pilzsammler verschreckt - und sich am Ende als harmloses Ziel einer GPS-Schnitzeljagd entpuppt. Der Pilzsammler hatte sie am Mittwoch in einer Tonne in den Rheinauen gefunden und Alarm geschlagen, weil ein Hinweisschild vor einer biologischen Gefährdung warnte. Die Polizei rückte an und stellte fest: Die Fläschchen enthielten keinen Virus, sondern Schnaps. Sie waren als Belohnung für die Teilnehmer der GPS-Schnitzeljagd, Geocaching genannt, gedacht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Organisatoren hatten die Tonne zu diesem Zweck in den Rheinauen deponiert.

Mitteilung der Polizei