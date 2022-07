Virtual Reality für Kriminologie: Neues Forschungslabor

Neue Wege zur Erforschung der Kriminalität: Das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg eröffnet an diesem Freitag (10.00 Uhr) nach eigenen Angaben das erste eigenständige kriminologische Forschungslabor weltweit, das Studien und Experimente mit der Virtual-Reality-Technik und anderen neuen Technologien vornehmen soll. Mit dem Forschungslabor „MAXLab Freiburg“ legt die Abteilung Kriminologie ihren Schwerpunkt stärker auf experimentelle Forschung.

Kriminologische Forschung geschieht bislang etwa mit Hilfe von Fragebögen oder durch Beobachtungen. Doch diese Methoden kommen an ihre Grenzen, wie eine Institutssprecherin erklärte. Mit der neuen Technik können Wissenschaftler den Angaben zufolge in eine virtuelle Realität eintauchen, um sich in mögliche Entscheidungen von Straftätern hineinzuversetzen. „Das Ziel ist, dass man Hinweise erarbeitet, wie beispielsweise Einbrecher vorgehen“, sagte die Sprecherin.

Max-Planck-Institut zum MAXLab Freiburg

© dpa-infocom, dpa:220714-99-25584/2