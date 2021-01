Die Corona-Situation an den Kliniken und Intensivstationen in der Region Heidelberg hat sich etwas entspannt. „Dort war es vor den Feiertagen sehr bedrohlich, die Lage hat sich seither ein wenig verbessert“, sagte der Chefvirologe am Heidelberger Uniklinikum, Hans-Georg Kräusslich, der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Samstag). „Die Anzahl der intensivpflichtigen Patienten in der Region ist etwas gesunken, aber vor allem nicht weiter angestiegen.“

Wie wirksam und wie nachhaltig die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind, wird man nach Kräusslichs Einschätzung erst im Verlauf der nächsten Woche besser beurteilen können - der ersten volle Woche im neuen Jahr ohne Feiertage. „Aber ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass Ende Januar die Einschränkungen weitgehend oder vollständig aufgehoben werden“, sagte er der Zeitung.