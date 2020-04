Viren aus Stahl: Künstler fertigt Corona-Skulpturen an

Die Corona-Viren sind für das menschliche Auge normalerweise nicht erkennbar - ein Künstler aus Baden-Württemberg hat jetzt aber vier Corona-Viren aus Stahl hergestellt. Über einen Abnehmer hat Andreas Furtwängler bereits nachgedacht: „Ich habe kein finanzielles Interesse, sondern würde es gerne dem Robert Koch-Institut schenken“, sagte er.

Mit dem Werk will Furtwängler das Virus sichtbar machen - er möchte sich einerseits künstlerisch mit dem Virus auseinandersetzen und andererseits für Hilfe und Zuspruch bedanken, die er in letzter Zeit erfahren habe. Daneben solle der Dank auch denjenigen gelten, die in der derzeitigen Krise anderen Menschen unter die Arme greifen. Seit 30 Jahren arbeitet Furtwängler als Künstler. Durch die Corona-Krise sind für ihn wichtige Auftritte geplatzt.

Webseite des Künstlers