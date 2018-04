Rund drei Monate nach einem Wohnungseinbruch mit tödlichem Ausgang in Ulm steht ein weiterer Mann aus Georgien unter Tatverdacht. Der 36-Jährige halte sich nach Erkenntnissen der Behörden möglicherweise in seinem Heimatland auf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Derweil bemühe sich die Staatsanwaltschaft weiter um die Auslieferung eines 32 Jahre alten Verdächtigen, der im Februar aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Israel festgenommen worden war. Der Verdacht gegen diesen Mann habe sich durch die Ermittlungen und wegen am Tatort gefundener Spuren erhärtet.

Bei dem Einbruch war ein 59 Jahre alter Mann, der die Wohnung mit seiner 91-jährigen Mutter teilte, so schwer geschlagen worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Wenige Tage danach hatte die Ulmer Polizei einen 39 Jahre alten Georgier und dessen 46-jährige russischstämmige Ehefrau unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Das Paar sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Polizeimitteilung