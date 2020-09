Vierjähriger Feuerwehr-Fan wählt wiederholt den Notruf

Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher will am Sonntag wiedergewählt werden. Am Dienstagabend stellt er sich deshalb im Video-Live-Stream den Fragen von Lesern und Redakteuren von Schwäbische.de.

Um 19 Uhr geht es an dieser Stelle los. Bookmarken Sie diese Seite, um pünktlich und direkt darauf zugreifen zu können.

Susi Weber und Jan Peter Steppat moderieren den Talk zu aktuellen Kißlegger Themen, der rund anderthalb Stunden dauern dürfte.