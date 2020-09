Vierjährige haben keine Lust auf Kindergarten und büxen aus

Zwei vier Jahre alte Jungs haben sich in Konstanz aus einem Kindergarten auf und davon gemacht. Nach Auskunft der Polizei vom Dienstag wurden die Ausreißer einige Zeit später in einem Drogeriemarkt entdeckt und zurück in den Kindergarten gebracht. Einer der beiden Kleinen hatte am Montag keine Lust mehr auf Kindergarten und wollte nach Hause; sein gleichaltriger Freund begleitete ihn, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Kleinen passten dazu einen geschickten Augenblick im Garten ihres Kindergartens ab und machten sich auf den Weg.

Mehrere Polizisten in Streifenwagen überprüften die Wohnanschriften und mögliche Anlaufpunkte der beiden Jungs. Einer aufmerksamen Kundin fielen die Ausreißer in dem Drogeriemarkt auf.

PM