Vierjähriges Kind im Auto ungesichert auf den Beifahrersitz

So viel Sorglosigkeit macht sogar erfahrene Verkehrspolizisten sprachlos. Am Freitag beobachteten Polizeibeamte, wie eine Mutter im badischen Lichtenau (Kreis Rastatt) ihr vierjähriges Kind aus dem Kindergarten abholte und ohne Sicherung auf den Beifahrersitz ihres Wagen setzte. Die Fahrt war kurz, bereits nach 400 Metern war sie zu Hause angekommen. Erlaubt ist es dennoch nicht. Laut einem Polizeisprecher muss die Frau jetzt 60 Euro Bußgeld bezahlen, zudem erhält sie einen Punkt in Flensburg. Für Kinder bis zu einer Größe von 150 Zentimetern oder zum vollendeten zwölften Lebensjahr ist ein zugelassener Kindersitz Pflicht.