Vierjähriger von Auto angefahren: Leicht am Arm verletzt

Mit großem Glück ist ein vier Jahre alter Junge bei einem Verkehrsunfall in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) nur leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, war der Junge am Freitagabend mit seiner Mutter unterwegs, als der Vierjährige plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Straße lief. Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe zwar noch abbremsen können, der Wagen habe den Jungen aber erfasst, er schleuderte zu Boden. Das Kind verletzte sich nur leicht am Arm, ein Rettungswagen brachte es in eine Klinik.

Mitteilung der Polizei